換季採購好時機 遠百228首次加碼
遠東百貨昨（23日）起至28日首次針對228連假推出「春意盎然 卡HAPPY」加碼活動，有滿千送百、12大銀行配合單筆刷1萬元送500元，還有HAPPY GO點數兌換紅利券，為白色情人節預備禮物、禦寒補貨、春裝採購，趁檔期下手時尚服飾、家用家電、時尚精名品、流行3C等都是好時機。
活動期間全館當日單筆滿3500元送250元抵用券、大家電當日單筆滿1萬元送1000元抵用券；持12大銀行信用卡當日單筆刷1萬元送500元十足抵用券，刷越多送越多，回饋無上限，分期同享優惠。以上抵用券3月2日前在百貨服飾消費皆可十足抵用。
另，持HAPPY GO卡即可扣60點送100元紅利券，每人每卡限換1份、全台限量1萬2000份，紅利券3月2日前在全館消費可十足抵用。
(中時)
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