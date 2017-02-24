警匪飛車追逐 警開槍逮擁槍毒販
高雄市警方追捕擁槍毒販張姓男子過程中，張男駕車加速逃逸，造成2名員警擦傷，警方開3槍制伏張男，起出改造手槍1把、改造子彈6顆、空氣槍1把、狼牙棒和武士刀及安毒。
高雄市政府警察局鳳山分局今天表示，張男涉及強盜、槍砲彈藥及毒品等案件，警方組專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
專案小組鎖定張男行蹤，查出他駕駛自小客車出現在新興區，為免打草驚蛇，員警以汽、機車交替跟監，待張男停車時先以機車攔阻於車前，張男卻加速逃逸，造成鄭姓員警擦撞倒地手部擦傷，其他員警見情況危急朝右後車輪射擊3槍，張男仍駕車脫逃。
警匪展開飛車追逐，追至前鎮區時張男因右後車輪被子彈射穿無法行駛，準備棄車逃逸時被趕至的員警壓制在地逮捕，一名陳姓員警的手腳也擦傷。
專案小組帶張男返回住處搜索，起出金牛座改造手槍1把、改造子彈6顆、彈匣1個、空氣槍1把、狼牙棒、武士刀及安非他命4小包等，以及涉犯強盜案所得來的金項鍊1條。
警詢後，全案依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。1060224
(中央社)
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