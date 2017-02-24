徐永明：同性婚姻若訂專法 吃力不討好

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，據媒體報導，法務部針對同性婚姻法案委託學者研究的「專法」版本出爐，但他認為婚姻平權是人權議題，訂定「專法」是歧視又吃力不討好。

徐永明昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）發文表示，媒體報導，法務部針對同性婚姻法案委託學者研究的「專法」版本出爐，搭配最近有民主進步黨籍立委放出「訂專法也是一種進步」的風向來看，政府確實有心面對同性婚姻法案，但似乎是想以「專法」突圍而過。

徐永明說，法務部若真心想處理同性婚姻法案，就應儘快提出已擬定的「專法」版本到國會審議，委員會下週就開張，馬上就可以處理，若有必要，也可以請主持研究的學者到院報告討論。

他說，同性婚姻是一種內含人權價值的議題，只能期待以更多的溝通來化解歧異，逐步消除誤解，並相互尊重，讓婚姻平權法案最後能以修正民法的方式過關。

徐永明強調，將同性伴侶隔離出來「另眼看待」，想以專法取代修正民法，「就是種歧視行為，再多的理由，都無法免去道德上的譴責」；法務部若要提出「專法」，真的要三思，那只會陷入吃力不討好的困境。1060224

(中央社)