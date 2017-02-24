陳鎮湘批黨團不聽話 廖國棟：幫洪拉票
國民黨團總召廖國棟今天針對國民黨副主席陳鎮湘批評藍委不聽話表示，蠻同情陳鎮湘，因為「人在屋簷下」，要幫國民黨主席洪秀柱拉攏更多黃復興選票，這些都是選舉語言。
媒體報導，國民黨副主席陳鎮湘日前在與黃復興地方黨部座談時表示，蔡政府清查黨產一事，若國民黨立委能乖乖聽黨中央就能擋住，否則人數再多也不能怎樣。
對此，廖國棟今天在立法院出席國民黨團大會前受訪表示， 「人在屋簷下」，他蠻同情陳鎮湘，因為要幫國民黨主席洪秀柱拉攏更多黃復興的選票，而做了這樣的發言，發言的內容，他個人認為有欠公允，陳鎮湘的談話都是選舉語言。
廖國棟說，黨團所做的每個決定都是經黨團大會開會決定，有些決策跟黨中央不一致，但那是黨團大會的決定，沒有聽不聽話的過程。
廖國棟指出，立委代表民意，所以藍委都有聽民眾的話，所做的決定都是代表民意，黨團跟黨中央的關係也日漸好轉。跟黨中央的關係在立法工作研討會時也有討論，大家都認為要改善。
廖國棟說，在本會期開議之初，他就找了政策會及智庫的執行長、副執行長，一起商討本會期未來要怎麼做，這就是表達黨團善意的開始，且不能等到520後，他現在就開始做這個工作，但絕對不會影響到黨團自主。1060224
(中央社)
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