長照2.0提供基本服務 衛福部長：加入自費服務

台灣老化速度快，預計到了2025年，65歲以上人口將突破20％、每5人便有1名老人，也讓長照服務備受挑戰。衛福部部長陳時中今出席活動時致詞時表示，長照要做得好，除了要提高誘因來吸引民間參與，在「給付面」，更要兼具提供有尊嚴的「基本服務」，以及加值型、具創新的自費服務。

北醫大今舉辦「2017後長照時期服務發展之挑戰與因應論壇」，陳時中開場致詞時，先坦言自己對長照「不熟」，但上任後積極去了解；他指出，長照體系過去多是由下而上、充滿各種樣態，但在中央主導後，一定無法滿足所有人的需求，導致問題無法聚焦、拖緩進步速度，「盼透過各種論壇、交流，聚焦問題」。

前衛福部部長蔣丙煌曾以「牛肉麵」為例，政府要提供民眾吃得飽的陽春麵，也就是基本的服務，但當民眾想自費掏錢「吃好一點」，政府也要有能力提供牛肉麵、也就是更好的服務來滿足。陳時中說，面對長照，政府絕對要提供有尊嚴的基本服務，但也要加入加值型、多樣創新的自費服務，讓有能力、有需求的民眾選擇。

長照2.0首年預算，中央編列加上菸稅、遺贈稅共約400多億元，陳時中表示，短期內，該規模的預算「綽綽有餘」，但放眼未來，他自己提出疑問，以菸稅為例，政府絕對不會希望這筆財源因「吸菸人口增多而增加」，那隨著失能人口漸增，財源該如何因應，也是一大問題。

陳時中進一步指出，長照勢必要整合完整的醫療體系，從前端的延緩老化、失能，以及依序的醫院治療、出院準備計畫、和基層醫療的雙向轉診，到後期的居家安寧等等，「長照要做得好，所有人都要投入，民眾才能獲得最好的服務」。

衛福部日前預告、和長照住宿型機構息息相關的《長照法人法》草案。陳時中表示，為擴大民間參與，政府積極打造「長照希望工程」，並透過放寬支付面，盼更多人投入長照產業；而對於現有機構，政府也不會讓他們吃虧，並全力協助他們無縫接軌的轉型。

(中時)