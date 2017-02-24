趙又廷大尺度床戲 楊冪羞到起反應！
趙又廷與楊冪合拍的《三生三世十里桃花》超夯，粉絲更是坐等兩人甜死人床戲，如今床戲登場，網友全看得臉紅心跳，更讚趙又廷的霸氣與楊冪的嬌羞。不過影片中楊冪羞到耳朵漲紅，讓粉絲都不免說「起反應了？」
趙又廷在《三生三世十里桃花》中飾演夜華，原先不被看好，怎知演出後擄獲一票粉絲。至於粉絲最期待他與楊冪的床戲，如今終於登場，兩人貼近熱吻，最後還有褪去衣服的場面，這場滾床單戲碼，就連楊冪都被說「疑似起了反應」，一個吻戲讓她耳根全紅，粉絲看了可說是超級興奮！
不過也因親熱戲不少，先前就傳出高圓圓也有些吃飛醋，甚至時常到劇組探班、實則監督，但趙又廷方面就否認，強調與楊冪都是專業演員，不會有什麼假戲真做的問題。
(中時電子報)
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