黨產會洩聽證學者名單 救國團：違反實質正義

黨產會今天就救國團是否為國民黨附隨組織召開聽證會，救國團委任律師劉昌坪在會前質疑，救國團應在時限內提供了出席聽證會的學者專家名單，但黨產會確遲不公布，他還是今天早上從特定媒體上才得知黨產會邀請的學者專家。劉昌坪強烈質疑，黨產會洩漏名單給特定媒體已經違反了實質正義的正當法律程序。

對於黨產會發言人施錦芳昨天聲稱聽證會只是調查過程的一環，要救國團不用太緊張。劉昌坪反批，聽證程序是整個行政程序裡面很關鍵的部分，它就很像法院裡面的言詞辯論一樣，如果法官認為有一方沒有充分的時間來準備言詞辯論，是會再召開一次言詞辯論，絕對不會像是施錦芳所說的事後補充書面資料就可以補正瑕疵。

劉昌坪說，施錦芳對於聽證程序看得太輕，當事人救國團反而比較重視，這不應該是黨產會該有的理念與想法。

(中時)