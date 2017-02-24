特赦阿扁！阿扁聯誼會228台南大遊行

「阿扁聯誼會」將舉辦「哀悼228大屠殺70周年、台灣建國、阿扁無罪台南市大遊行」，強力呼籲蔡英文總統在最短時間無罪特赦阿扁、郭瑤琪及其他政治迫害受難者。（洪榮志攝）

「阿扁聯誼會」將於28日下午2時28分主辦「哀悼228大屠殺70周年、台灣建國、阿扁無罪台南市大遊行」，強力呼籲蔡英文總統在最短時間無罪特赦阿扁、郭瑤琪及其他政治迫害受難者。遊行將從台南市政府旁的228紀念公園出發，下午4時左右抵達「湯德章紀念公園，隨即舉辦「演講活動」，所有活動預定下午5時30分左右結束。

阿扁聯誼會總召集人郭正典認為，台灣自古以來即不屬於中國，台灣人不是中國人，不管先來或後到，大家都是台灣人。蔣介石在第二次世界大戰終戰後，故意扭曲盟軍統帥麥克阿瑟純屬接受日軍投降的第一命令，竊占台澎70多年。

郭正典還指出，70多年以來，台灣人民遭受中國國民黨的剝削與迫害，甚至被冤枉屠殺，將台灣人民的性命看成和踏死一隻螞蟻同款的不值錢；尤其發生在1947年的大屠殺，使得數萬台灣人失去生命，造成了數十萬個家庭支離破碎、無法度生活。接下來的「清鄉」以及長達38年的「戒嚴」，更使得台灣人民生活在無言論自由、隨時可能被冤枉殺害的「白色恐怖」之中。

郭正典說，直到今天，還是有許多政治迫害案件尚未獲得平反，其中陳水扁總統及郭瑤琪部長的事件，更是清清楚楚的政治迫害，全體台灣同胞無法接受。

有鑑於此，「阿扁聯誼會」此次舉辦遊行的目的，有：一、悼念在1947年228大屠殺中被無故殺害的所有不幸受難者，以十二萬分沉重的心情向他們表示哀悼、追思之意；二、強烈要求拆除所有蔣介石銅像及更改以他名字命名的街道和建築物或機構之名稱，包括中正紀念堂及中正大學等；三、呼籲全體台灣同胞團結一致努力建立「台灣國」，找到台灣人永遠的活路，讓萬代子孫有一個生活的依靠；四、強力呼籲蔡英文總統在最短的時間內無罪特赦阿扁總統、郭瑤琪部長，以及其他政治迫害受難者。

(中時)