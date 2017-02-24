冷氣團南下! 農業局提醒民眾嚴防寒害

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根據交通部中央氣象局天氣預報，23日起氣溫明顯下降至12度左右。為避免低溫危害農業，農業局籲請各區公所及農會輔導農民做好防寒必要措施，如有災情也立即啟動寒害緊急通報作業機制，並依農業天然災害查報作業規定儘速通報。

農業局長王俊雄說，如有農產業因低溫發生災情，將請台中區農業改良場協助受災地區農民，並請農民採取下列防寒措施，減少災害損失。蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網、畦溝灌水或葉面灑水保護，已屆採收期的蔬菜請及早採收，以減少損失。

果樹部分，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥，也加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受寒害的花、果應立即疏除，並修剪受害枝條與葉片；已達採收期者則宜提早採收；此外，高接梨及枇杷易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。

茶樹部分，則可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，地面可敷蓋有機資材，當氣溫下降可能造成霜害時，可利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，以增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。

茶樹如遭受寒害，應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發；此外，枯死枝條宜及時修剪，並加強淺耕除草、疏鬆土壤、提高地溫、增施速效性氮肥，再適當搭配施磷鉀肥，或以1%尿素稀釋液或其他葉面植物營養液噴施，以加速新芽葉萌發。

由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，農業局已通報各區公所密切注意，若有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，市府將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。

農業局強調，政府為降低農民生產風險，自104年起以商業保險模式試辦農作物天然災害保險，首先以高接梨作為試辦作物，如因天然災害造成農損，農民除可領取現金救助外，還有保險理賠的雙重保障，以減少災害損失。

王俊雄指出，農業局並於今年農業發展基金編列經費補助農民1/3保險費，農委會再補助1/3，因此農民僅需負擔1/3保險費。今年颱風豪雨高接梨農作物保險申請截止日至3月31日止，歡迎農民踴躍向當地農會辦理。

(中時)