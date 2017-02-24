計程車駕駛人免費健康檢查 3月1日開跑

為照顧台北市計程車駕駛朋友的健康，提供市民安全的計程車服務，北市交通局表示，今年北市計程車駕駛人免費健康檢查，將自3月1日起開始受理報名，報名時間至10月31日止，凡設籍北市且領有有效職業駕照、執業登記證之計程車駕駛人皆可參加，名額有限，請駕駛朋友踴躍報名。

北市公運處表示，由於計程車駕駛朋友工作時間較長，生活作息較不固定且缺乏運動，因此健康容易出毛病，根據去年的檢查報告顯示，大部分駕駛常有腰椎異常、脂肪肝、心血管方面等問題，透過健檢服務能夠讓駕駛及早發現身體方面的警訊，有助於後續的追蹤及治療，對乘客搭車安全也更有保障。

公運處說，今年辦理檢查醫院包括北市立萬芳醫院、宏恩綜合醫院、中心綜合醫院等3家，欲參加免費健檢的駕駛朋友，可持國民身分證正本、職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證，至北市各計程車服務站、相關計程車公（工）會等地點擇一報名。

另公運處於北市計程車服務站持續提供免費法律諮詢服務及複合式（三高及癌症）健康篩檢服務，詳細時間及地點可洽各計程車服務站及計程車公（工）會。公運處也呼籲計程車駕駛朋友，除了定期的健康檢查外，平時更要加強身體保健，注重均衡飲食及維持適度的運動，為打拚生活累積更雄厚的本錢。

(中時)