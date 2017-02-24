這幾個美麗海島免簽好方便 假期隨時出發！

大溪地這犯規的海水顏色，我發誓我沒後製。 (達志影像/shutterstock提供)

慵懶放鬆的島嶼假期總是讓人嚮往，一出飯店房門，沙灘就在幾步之遙，拿杯果汁躺在沙灘椅上聽海潮，也讓平時忙碌生活得到沉澱，而以下這幾個美麗海島對台灣實施免簽證，讓你能說走就走！

斐濟》

位於南太平洋的島國斐濟，湛藍海水配上美麗沙灘，不僅常成為電影取景地，更是許多新婚夫婦度蜜月、拍婚紗的絕佳去處。目前斐濟對台灣的免簽，最長可停留4個月。

塞班島》

塞班島位於西太平洋上，是珊瑚礁所組成的島嶼，其優美天然景觀以及二戰歷史文化背景，一向讓遊客絡繹不絕，而藍洞潛水身為世界上最好的洞穴潛水點之一，當然也是來塞班一定要安排的行程。

大溪地》

久負盛名的大溪地，同樣是許多戀人們夢想中一定要造訪的地方，而據傳Tiffany藍，靈感來源就是因為這裡的海水顏色而獲得啟發。

馬爾地夫》

身為台灣人最喜歡的蜜月首選，相信許多人對馬爾地夫都不陌生，懶洋洋的躺在沙灘上一整天也不覺得無聊。而只要持台灣護照，就可免費落地簽證，入境30天。

峇里島》

另一個台灣人熟悉的度假勝地峇里島，美名也享譽國際，成熟的觀光環境，已經讓峇里島成為海島假期的基本款，若遲遲無法決定海島旅行的目的地，選擇峇里島準沒錯。

(中時電子報)