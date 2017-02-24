這幾個美麗海島免簽好方便 假期隨時出發！
慵懶放鬆的島嶼假期總是讓人嚮往，一出飯店房門，沙灘就在幾步之遙，拿杯果汁躺在沙灘椅上聽海潮，也讓平時忙碌生活得到沉澱，而以下這幾個美麗海島對台灣實施免簽證，讓你能說走就走！
斐濟》
位於南太平洋的島國斐濟，湛藍海水配上美麗沙灘，不僅常成為電影取景地，更是許多新婚夫婦度蜜月、拍婚紗的絕佳去處。目前斐濟對台灣的免簽，最長可停留4個月。
塞班島》
塞班島位於西太平洋上，是珊瑚礁所組成的島嶼，其優美天然景觀以及二戰歷史文化背景，一向讓遊客絡繹不絕，而藍洞潛水身為世界上最好的洞穴潛水點之一，當然也是來塞班一定要安排的行程。
大溪地》
久負盛名的大溪地，同樣是許多戀人們夢想中一定要造訪的地方，而據傳Tiffany藍，靈感來源就是因為這裡的海水顏色而獲得啟發。
馬爾地夫》
身為台灣人最喜歡的蜜月首選，相信許多人對馬爾地夫都不陌生，懶洋洋的躺在沙灘上一整天也不覺得無聊。而只要持台灣護照，就可免費落地簽證，入境30天。
峇里島》
另一個台灣人熟悉的度假勝地峇里島，美名也享譽國際，成熟的觀光環境，已經讓峇里島成為海島假期的基本款，若遲遲無法決定海島旅行的目的地，選擇峇里島準沒錯。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。