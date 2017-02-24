十九大前布局 陸財經高層將有多人異動

十九大召開在即，多名財經高層也傳出異動，有3名將接任新職務的官員（由左至右）為：將轉任銀監會主席的郭樹清、將扶正發改委主任的何立峰和將升任部長的鍾山。（圖/大陸網站圖片）

大陸將今年下半季召開中共第十九次全國代表大會（簡稱十九大），屆時相關的黨、政、軍的中央部會首長預計會有大幅度的變動。尤其是變化快速、關係民生經濟的財經幕僚，現傳出3名高層將異動，包含山東省長郭樹清將接任銀監會主席、現國家發展和改革委員會（簡稱發改委）副主任何立峰將扶正，以及商務部貿易代表鍾山將升任該部部長。

據大陸多維新聞報導，隨著中共十九大召開在即，大陸官方高層改組幅度也逐漸加快，其中有財經部門傳出有多名高層異動的消息。像是中國銀行業監督管理委員會主席一職，現任尚福林將屆滿退休，傳出將由有金融背景的山東省長郭樹清接任；主掌社會經濟政策的發改委主任徐紹史也將退休，將由副手何立峰扶正接替；而管理貿易的商貿部，現任部長高虎城也將屆齡退休，改由副手兼談判代表的鍾山升任部長。

這3名將升任的新財經高層官員，都是從實戰經驗豐富的老將。其中郭樹清在接任省長一職前，曾擔任過國家外匯管理局長，中國建設銀行董事長和中國證監員會主席等職務，被金融界視為改革派人士；而將升任發改委主任的何立峰，過去長期在廈門和天津兩地歷練，2014年升任發改委副主任；即將接任部長的鍾山，不僅擁有浙大國貿博士學位，更長期在浙江省的政府和國省營企業歷練，2008年轉調中央，出任大陸商務部副部長，2013年兼任貿易談判代表職務。

財經議題與金融監管制度改革，近年來一直是大陸官方的重心之一，如今隨著各財經領導團隊逐漸成形，更讓外界好奇，大陸下一步的金融改革和財經方向，將會如何進行。

(中時電子報)