挪用私校退撫基金上億 前國策顧問陳璽安今被起訴
前國策顧問、稻江科技暨管理學院董事長陳璽安，被控擔任私校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會主委期間，挪用公款上億元，支付女兒陳怡秀的房貸及償還稻江貸款，因陳璽安已認罪，台北地檢署今依背信、侵占等罪起訴陳璽安、出納顏聖珠等4人，另陳怡秀獲不起訴。
本案是教育部主動移送檢調偵辦，陳璽安因案曾被檢方諭令以100萬元交保。
據了解，陳璽安涉嫌自2005年到2008年間，每年挪用公款一次，每次挪用數千萬元不等，但會在年終查帳前將挪用的欠款補齊匯回。監理會接獲檢舉，因此移送檢調單位調查。
陳璽安律師指出，陳璽安承認挪用公款，存放在女兒存摺中，替女兒還房貸及償還稻江的貸款，但挪用不久就歸還，對挪用期間造成的利息損失，也願意全額償還。陳璽安子女的存摺及印鑑都由陳璽安保管，對挪用公款一事並不知情。
陳璽安，擁有美國路易斯安那大學教育博士文憑，曾任國大代表、不分區立委、國策顧問等職。
(中時)
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