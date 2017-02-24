主持天王駕臨東吳大學 鵝爸陳秋民教授嚇壞曾國城

主持天王曾國城跟著夢想大學堂來到東吳大學闖關。（圖片由旺旺中時北京提供）

鵝爸陳秋民教授嚇壞主持天王 曾國城直嚷要買保險才能上

是什麼樣的課程，讓身經百戰，經驗豐富的主持天王曾國城竟然也看的目瞪口呆！驚呼上課要加買保險才能夠全身而退。答案是『夢想大學堂』。因為這回主持天王曾國城來到東吳大學，在知名的物理學教授，鵝爸陳秋民教授的課堂上，發現原來物理學沒有想像中的困難，反而是跟生活中的大小事息息相關。舉凡家裡一定要用的熱水器瓦斯爐等等，都能應用到物理學的小常識。只不過當曾國城看到教室裡居然有瓦斯桶，甚至還冒出熊熊烈火時，真的是嚇壞寶寶了。

鵝爸陳秋民教授的物理學課程，讓曾國城直呼要買保險才能上。（圖片由旺旺中時北京提供）

日本茶道社原味十足 音樂系重裝出擊

一堂物理課，讓曾國城大開眼界，原來東吳大學不是只有會計系和法律系獨強，物理系也很有看頭，甚至連音樂系也都是全台灣屬一屬二的科系。所以當曾國城和東吳音樂系的交響樂團在傳賢堂不期而遇時，同學們的完美演出，也讓曾國城讚嘆不已。而除了音樂饗宴之外，曾國城在東吳大學也體驗了一場原汁原味，正宗的日本茶會，只見曾國城為了這場茶會，不僅特地精心打扮，還秀了一口流利的日文，和茶會的主人對答如流。只不過這場日本茶會，全程都是跪坐，也讓曾國城大喊吃不消。

曾國城在講求嚴謹的日本茶道社裡，體驗正宗的日本茶會。（圖片由旺旺中時北京提供）

東吳大學的校友出資買下老校車並且將其改裝成校車咖啡館。（圖片由旺旺中時北京提供）

東方介德操壞曾國城 體適能飆汗籃球秀身手

另外，東吳大學可說是臥虎藏龍，像是體育室主任東方介德教練，不僅僅是全台家喻戶曉的籃球明星，同時也是1990年代叱吒兩岸籃壇的風雲人物。而這回東方介德教練碰上老朋友曾國城來闖關，很『貼心』的特地準備了體適能檢測以及籃球技術挑戰賽這兩道關卡來迎接，只見曾國城大汗淋漓上演飆汗濕身秀直喊累，但當曾國城最終剪下象徵勝利的籃網以及被學生們拋在空中時，這感覺也讓主持天王大喊好爽。而究竟主持天王曾國城在東吳大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請在2/26的週日下午五點，鎖定中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

東方介德教練安排的體適能檢測，讓曾國城大喊吃不消。（圖片由旺旺中時北京提供）

費盡千辛萬苦終於完成任務，曾國城生平第一次剪下代表勝利的籃網。（圖片由旺旺中時北京提供）

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(中時電子報)