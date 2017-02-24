工人穿越路廊 輕軌列車玻璃破裂

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植裁工人闖輕軌路廊造成輕軌列車玻璃破裂。（曹明正翻攝）

植裁工人闖輕軌路廊造成輕軌列車玻璃破裂。（曹明正翻攝）

高雄輕軌24日上午8時15分由C4凱旋中華站開往C3前鎮之星站時，高巿府養工處外包45歲楊姓植裁工人突然穿越輕軌路廊，對方頭部挨撞有4至5公分撕裂傷，但意識清醒，經救護人員清理傷口後送醫，只有輕傷，現已返家休養。

事故發生後，轄區交通分隊迅速排除，輕軌事故車於8時50分拉回機廠，C1至C8全線現已恢復行駛，不過意外造成輕軌車頭玻璃窗破裂，詳細肇責警方正釐清。

由於輕軌意外已是10天內第2起，高巿府捷運局再次呼籲，輕軌路廊是專有路權，亦設有綠籬、緣石等阻隔設施，嚴禁進入或跨越路廊。此外，非輕軌公務執行人員違法闖入路廊者，依《大眾捷運法》規定可處7500元罰款。民眾為自身及公共安全，均不得擅闖輕軌軌道區，以免觸法。

(中時)