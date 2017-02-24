行竊失風爬牆逃逸 蜘蛛盜墜樓遭逮
樹林一名楊姓慣竊昨天跑到板橋一家牛排館行竊失風，竟學起蜘蛛人攀爬公寓想逃往頂樓，沒想到失足踩破石棉瓦，瞬間從5樓摔到1樓，全身多處骨折受傷送醫。
新北市板橋警分局今天指出，32歲的楊姓慣竊昨天下午獨自一人跑到板橋篤行路，從後巷攀爬圍籬進入一家牛排館打算搜刮財物。
楊嫌趁店家在前方做生意忙碌時，在屋內後方翻箱倒櫃，由於聲音太大引起注意，屋主跑到屋後查看，與竊賊撞個正著，楊姓慣竊看到屋主出現也愣住，隨口胡謅說「人家在追我」，說完立刻拔腿就跑。
店家見狀追了出去，楊嫌鑽進防火巷，學起蜘蛛人從1樓攀爬到5樓，打算由頂樓走樓梯逃生。一名牽著小孩的婦女路過聽到砰的一聲巨響，有人竟從高樓摔落，婦人嚇的立刻報警。
沙崙派出所員警及消防人員趕到現場，發現男子倒在金門街防火巷的地上哀號，一旁散落著碎裂的石棉瓦，男子身體多處骨折，員警抬頭一看，每一層樓的石棉瓦都被他撞破一個洞，就是這些石棉瓦阻止他墜落的速度，才讓他撿回一命。
男子一開始不願透露為何墜樓，直到沙崙派出所副所長戴明剛帶著員警挨家挨戶查訪，這才發現原來剛剛曾發生牛排館遭小偷入侵，遭竊店家到場，讓竊賊百口莫辯。
警方等男子傷勢穩定後製作筆錄，將他依加重竊盜罪送辦，也要擴大追查他是否還犯下其他竊案。1060224
(中央社)
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