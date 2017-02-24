少時出道10週年 Sunny：預計出新專輯
今年適逢出道10週年的南韓天團少女時代成員Sunny表示，預計今年內可看到少女時代的新專輯，她本人深切希望能向粉絲展現歌詞表達深具涵意的抒情歌曲。
南韓「日刊體育」網路版今天報導，Sunny昨天為「The Star」雜誌拍攝3月號封面時，以「白色情人節」為主題，展現既可愛又懵懂的表情，散發出清新魅力。
在採訪中，被問及對於今年的期望時，親叔叔是所屬經紀公司SM娛樂老闆李秀滿的Sunny表示，「在少女時代出道10週年之際，希望和粉絲一起做一些值得紀念、值得開心的事情。當然一定要有趣。」
當被問及即將進入「而立之年」的少女時代以後的規劃時，Sunny表示，「抒情曲在歌詞表達方面很重要，但是因為成員比較多，在舞台上展現抒情曲不是非常適合。但是我們還是想要為大家展現抒情曲。」
對於新的專輯計畫，Sunny表示，「預計今年內可以看到少女時代的新專輯。」
據報導，對於曾經同期活動的Wonder Girls最近已解散一事，Sunny談及自己的看法說，「有些惆悵，也很可惜。我們曾經彼此分享煩惱，看到她們獲得第一的樣子，感到她們很優秀也很棒。不過所有成員們都對音樂滿懷熱情，期待她們各自單飛後的表現。」1060224
(中央社)
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