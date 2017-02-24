三一九案 詹啟賢：若有不法就退黨退選
遭質疑未清楚交代三一九槍擊案疑點的中國國民黨主席參選人詹啟賢今天說，這是對他人格的嚴重指控，他要求讓他到國民黨中央常務委員會報告，如有任何不法，他立刻退黨、退選。
媒體報導，國民黨副主席陳鎮湘表示，兩顆子彈的答案，到現在都還不明確，「你當奇美醫院的院長，你的病患進來了，難道你不知道嗎？」、「沒關係呀，兩顆子彈交代清楚再說」。
曾任奇美醫院院長的詹啟賢上午受訪表示，陳鎮湘公開對三一九槍擊事件提出的質疑，讓他非常痛心，這對他一生人格是嚴重指控，在他人生上是很嚴重污點，這也是國民黨與中華民國歷史上的大事，不容混淆。
詹啟賢要求國民黨主席洪秀柱讓他到國民黨中常會向所有黨員報告，並接受中常委質詢，如果有任何不法，對不起國民黨，他立刻退黨、退選。
媒體詢問，陳鎮湘此時質疑三一九槍擊案的用意？詹啟賢說，這個問題應由陳鎮湘回答；這件事不只是國民黨主席選舉的事，已攸關國民黨史及中華民國歷史的關鍵大事，不容混淆。1060224
(中央社)
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