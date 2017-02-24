考試院人事同意權投票 綠力挺藍拒投
立法院院會今天行使考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽同意權案投票，民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘說，1票都不會少；中國國民黨團拒投票。
約上午9時30分開始投票，到上午11時截止，場外則有抗議團體高呼口號，希望立法委員拒絕投票。
柯建銘上午在民進黨團會議後受訪表示，人事案一定會過。
他說，考試院副院長產生後，須參加3月2日的考試院院會，當天銓敘部會將所有年金改革相關議案交給全院委員會審查，全院委員會召集人就是副院長，期待李逸洋任考試院副院長後，在考試院全院委員會與院會，順利通過年金改革草案，讓全案在3月底會銜行政院、再送到立法院，拜託考試院與考試委員加緊腳步。
柯建銘表示，年金改革草案預計4月送進立法院，5月底法定會期就結束，立法院一定會有臨時會或延會。
媒體問到，外界質疑李逸洋主張廢除考試院，卻又要出任考試院副院長？他說，憲改是個大議題，是當代政治人物最困難的問題，但憲改前，就是在目前的憲政體制下運作。1060224
(中央社)
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