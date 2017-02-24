年改等重大法案 民進黨團拚會期內三讀
民進黨立法院黨團會議今天通過年金改革、稅改、前瞻性基礎建設、兩岸監督條例等草案列優先法案，拚這個會期內完成三讀。
民進黨團總召柯建銘上午在黨團會議後受訪表示，行政立法協調會議昨天匡列重大優先法案，包括前瞻性基礎建設特別條例草案與特別預算案、年金改革相關法案、稅改、兩岸協議監督條例等，黨團會議今天通過，但一個會期不可能只有這些法案，「原則上這些法案但不只這些」。
柯建銘說，各委員會的個別法案，認為需要推動，再與行政院協調排案，黨團成員認為有重要法案自己排，不只這些法案，其他都是召委自己決定，內部討論有需要就排案審查。
柯建銘說，前瞻性基礎建設特別條例草案計畫分8年，規模上兆，行政院擬3月底送進立法院，特別預算案可能延會或臨時會再處理，最好上半年通過。
攸關婚姻平權修法案，柯建銘日前表示，等大法官會議釋憲結果出爐，預計最快也要5月，這段期間期盼正反雙方充分溝通；兩岸監督條例草案、陸生納健保等重大政治性法案也會列入。
立法院教育及文化委員會召委許智傑表示，這個會期年改、稅改與前瞻性基礎建設特別條例與預算，三大重中之重的優先法案，要拚經濟也要拚世代正義。1060224
(中央社)
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