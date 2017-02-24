可藍心疼父親中風 揭任職台鐵35年「沒休假」內幕
台鐵員工在春節期間發起依法休假行動，事後遭公司以未按規定出勤處分，有高達370人收到曠職通知單，引發社會熱議，女星可藍凌晨在臉書寫下長文，透露父親是任職台鐵35年的老員工，本月初竟輕微中風，讓她很是心疼，同時也公開了台鐵員工輪班等同「沒休假」的規則內幕。
可藍表示爸不菸不酒，但卻是個「生活不規律的台鐵員工」，她心疼爸爸從沒享樂過，「從來沒有休假，做一天夜班，休一天，隔一天日班，再隔一天夜班，這樣的時差很多年輕人做一兩年就放棄，這樣的工作他做了35年」。
而在二月初的某個晚上，可藍剛回到家，父親詢問她，自己看起來有沒有異狀，「他說他半邊身體麻麻的，我說馬上去看醫生，當時時間晚上十點半，立刻帶他去急診，馬上就住院觀察，開始一連串的檢查」，診斷結果出來，爸爸竟是輕微中風，她說：「我的父親是個警覺性很高的人，也很細膩，因此他能及時發現自己不舒服，在第一時間去醫院，是萬幸」，認為很多人可能在睡覺時察覺異狀，但只當作血液不流通，就這樣睡過去，或是半夜怕造成家人負擔，想著隔天再去看醫生就好，往往就此錯過重要治療的黃金時期。
至於可藍的父親，經過檢查與住院觀察，受到影響的是身體的右半邊，連醫生都直呼可藍爸很幸運，經過復健與調整飲食、運動，身體狀況已慢慢復原中，目前已經回到工作崗位上，可藍也提醒大家「千萬別自己做醫生，也千萬不要小看身體的警訊」，要好好愛惜自己所愛的人，此文獲得眾多網友關注，甚至有可藍爸爸的同事浮出水面，留言嘆：「聽到這個消息第一時間感到難過又無奈，這也是為什麼近來台鐵會抗議班表的原因，因為休根本等於沒休」。
(中時電子報)
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