停車場交易毒品 警當場查獲市值20萬K他命

警方依涉嫌違反毒品危害防制條例等罪嫌將梁嫌等人移送偵辦。(圖/林雅惠翻攝)

楠梓分局警方21日深夜11時執行巡邏勤務時，在楠梓區常德路旁公有停車場發現兩部黑色自小客車旁有數名年輕人聚集、形跡可疑，於是上前盤查，其中一部自小客車見警竟倒車加速衝撞員警及偵防車，警方對空鳴槍制止不聽後，嫌犯仍繼續駕車衝撞員警人、車欲逃離現場，員警見狀朝嫌犯駕駛車輛輪胎射擊8發制止未果，仍遭嫌犯駕車逃離，經呼叫線警網支援，立即壓制26歲梁植鈞、25歲翁國清及23歲沈宏竹等3名嫌犯，並在梁嫌自小客車上起獲K他命4大包(毛重約400公克)、現金新台幣16萬餘元、行動電話等證物乙批。

警方表示，現場下車準備盤查可疑人車時，已明確向對方表示警察身分，又因隔天適逢警用車輛裝備檢查，在持槍警戒時見駕駛拒絕配合意圖駛離，一時情急還特地大喊「不要撞、不要撞，我明天要裝檢」，卻仍遭嫌犯拒檢倒車加速衝撞，為顧及人身安全才會開槍制止。所幸員警及嫌犯均無人傷亡。

警方指出，此次查獲K他命毒品量，是今年查獲第一起大量毒品案，初估市價約值新臺幣20萬元，研判嫌犯應是要進行毒品交易，全案偵訊分別依涉嫌違反毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送臺灣橋頭地方法院檢察署偵辦。

(中時)