涉掏空新民國小2.5億 董座蔡仁勝遭起訴
台北市知名私立新民國小董事長蔡仁勝被控涉嫌自2006年起挪用校產2.5億，2015年檢調搜索新民國小，在蔡的辦公室內搜出近5000萬現鈔；台北地檢署今依侵占、背信等罪嫌起訴蔡仁勝，另前董事長譚璧輝、會計浦理珩2人獲不起訴。
私立新民小學1954年創辦，原為私立新民幼稚園，後於1956年增設小學部，更名為台北市私立新民小學，為北市知名私校之一。
調查局洗錢防制處發現，新民國小帳戶近年來有多筆異常提領記錄，每筆提領金額恰巧都在洗錢通報規範的50萬元以下；調查局深入追查發現，新民國小自2006年起向學生收取的課後輔導班費用、綜合活動費及雜項去向不明，總金額高達2億5000萬元，懷疑董事長涉及掏空。
檢調指出，新民國小向學生收取費用後，未依規定予以登載入帳，蔡仁勝利用擔任董事長，實際控制新民國小銀行帳戶機會，指示會計以現金提領之方式將款項陸續提出，轉交給蔡。
檢調指出，私立學校收入應全數用於當年預算項目支出，即使有剩餘款也應保留於該校基金運用，用於完善受教學童教學環境、提升教職員薪資福利，未料卻遭蔡仁勝私吞。
(中時)
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