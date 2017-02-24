郭明良學術倫理案 台大再開教評會
台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，校方1月提出階段性調查結果後，今天將再召開教評會，可能會觸及校長楊泮池列共同作者的爭議。
郭明良論文涉造假，風波延燒數月，台大1月初步調查結果，包括博士後研究員查詩婷、台大教授郭明良、林明燦等3人違反學術倫理。其中郭明良是2篇論文的通訊作者，已確定指導與監督有明顯過失，但是否是有意教唆，還需進一步釐清。
至於校長楊泮池等共同作者的責任，1月時校方未說明，只強調涉及論文數非常多，必須有優先順序。台大副校長郭大維當時解釋，涉及的16篇論文中，扣除2篇撤稿論文，還有8篇正在進行調查工作，其中也包括楊泮池列為共同作者的論文，「不會刻意迴避。」
台大今天將再召開校級教評會。楊泮池日前曾公開表示，如調查結果認定他涉及蓄意造假，願意請辭負責。
另外，台大調查的16論文中，共同作者包含多位中研院院士，教改論壇日前呼籲中研院主動調查。中研院長廖俊智昨天接受中央社採訪，首度對郭案發表看法，他未點名個人，只說「犯錯的人要勇於認錯，沒犯錯的應主動澄清」。1060224
(中央社)
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