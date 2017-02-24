順豐控股借殼上市 陸快遞業龍頭登A股

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順豐控股今天在深交所舉行重組更名暨上市儀式，「鼎泰新材」正式更名為「順豐控股」。標示著大陸快遞物流業的龍頭順豐控股正式登陸A股市場。

鼎泰新材今天開盤價53.50元，大漲6.59%。

中國證券網24日報導，鼎泰新材16日公告，公司第二次臨時股東大會決議通過了「關於變更公司名稱及證券簡稱的議案」，公司第一大股東已變更為深圳明德控股發展有限公司。明德控股即順豐控股主要股東之一。

報導指出，安徽上市公司鼎泰新材2016年5月30日公告，順豐控股擬借殼上市。同年10月12日，順豐借殼方案獲得中國大陸證券監督管理委員會有條件通過。

2017年1月18日，順豐控股完成過戶手續及相關工商變更登記事宜，實現發行股份購買資產，大致完成資產重組。鼎泰新材變更公司名稱及證券簡稱議案於2月15日股東大會通過。1060224

(中央社)