司改分組談參審陪審 媒體搶拍攝總統姪子

我要評比

總統府司法改革國是會議第四分組第一次會議今天在總統府召開，今天討論「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」議案；總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕引起媒體搶拍。

司法改革國是會議第四分組為「參與、透明、親近的司法」，召集人為前大法官許玉秀，與會委員有台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍、理律法律事務所合夥律師李念祖、「台灣冤案實錄」專欄作家江元慶、器官移植捐贈登錄中心董事何錚錚、成大經濟學系副教授林常青、東吳大學哲學系教授陳瑤華。

陽光社會福利基金會事業營運中心總經理陳淑蘭、Opendata.tw計畫負責人張維志、作家路平、慈濟大學社會工作學系副教授賴月蜜、東京語文學院副校長謝明珠、台灣高等法院法官陳憲裕、台南地方法院法官陳欽賢、宜蘭地方法院檢察署主任檢察官蔡元仕、台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民。

精誠法律事務所主持律師吳光陸、台灣陪審團協會理事長張靜、台灣大學法律學院教授顏厥安、台北大學法律學院教授兼院長林超駿。

第四分組今天討論的議案包括「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」。

司法院所提的書面報告指出，無論英美「陪審制」、德法「參審制」、日本「裁判員制」，及韓國「國民參與刑事審判制」，都是人民參與審判制度的具體模式。

司法院說，鑑請委員審慎審酌各國推動或實施人民參與審判制度實際情況，並參考過去幾年來司法院推動人民參與審判的歷史經驗與實證研究成果，並掌握國民的意願及制度偏好後，依照國情及文化，決定適於我國的人民參與審判制度大方向。

法務部提出的書面報告則說，應加檢視的是「在導入人民參與後，法院是不是藉由這個新元素的加入，使整個審理過程更公平、更透明？裁判結果是不是因此更專業、更有效率」？

法務部指出，根據OECD（經濟合作暨發展組織）2014年「司法信賴度」調查，全體會員國平均司法信賴度為54％，最高前三名分別是丹麥、挪威、瑞士，信賴度為83％到81％，此外，德國67%、日本65%、美國59%，也都高於平均。

法務部說，值得注意的是在平均值以下的如，比利時49%、法國48%、西班牙36%、義大利29%、韓國27%，這些國家也都分別採行形式不同的人民參與審判，為何司法信賴度仍相對偏低？

法務部指出，其中最特別的是韓國，其於2008年實施人民參與審判新制，但新制實施前的2007年司法信賴度本是29%，實施6年後之2014年，信賴度竟不增反降，僅剩27%，若只將「人民參與」當成終極目標，忽略其他於司法審判時更加重要的信念與原則時，恐將難避免落入與韓國相同的處境。

法務部認為，人民真正期待的審判制度，應不只是形式上是否「人民參與」，而是法院是否更公平、透明，更專業、有效率，如此，人民對司法信任的提升，將是水到渠成、無待強求的自然結果。1060224

(中央社)