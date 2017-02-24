生完更年輕？高齡女星生產保健秘訣

醫師指出，高齡產婦的安胎比例會比一般產婦高出許多，且通常需要長期安胎，也更容易有妊娠糖尿病的狀況，這也會造成胎盤早期剝離的情況發生。圖片來源：健康365

演藝圈中的女明星普遍晚婚，仔細數來有侯佩岑、范瑋琪、大S、陶晶瑩等等…，生產時皆達高齡產婦的標準，卻能保持產前產後差異不大的苗條身材，外表也不顯老態，高齡生產該如何做好身體保健呢？

大部分女性都了解，高齡生產除了對身體負擔大之外，胎兒健康也可能受影響；懷孕時體內荷爾蒙的變化，會造成各種身體不適，年齡越大新陳代謝與生理機能下降，孕期的不適恐嚴重影響生活作息，也可能引發其他疾病，如妊娠糖尿病、高血壓、子癲前症等等；藝人徐若瑄40歲才懷上第一胎，懷孕期間，更是臥床長達162天，並總共打了百針的安胎針，高齡懷孕不只生產風險高，懷孕期間的折磨更會令產婦不堪負荷。

醫師指出，高齡產婦的安胎比例會比一般產婦高出許多，且通常需要長期安胎，也更容易有妊娠糖尿病的狀況，這也會造成胎盤早期剝離的情況發生；因為社會風氣改變，女性晚婚比例高，年過35歲才懷孕與生產的婦女增加，醫師表示，高齡生產雖然風險高，但不見得不好，研究發現懷孕期間，身體會產生大量的雌激素，有助預防年長時造成的骨質疏鬆，也能降低心血管疾病發生機率。

也提醒高齡產婦們，孕期的產檢很重要，有助於提早發現胎兒發育狀況，避免畸胎情況發生，也能及早發現產婦的身體狀況，將風險降到最低，同時也建議孕媽咪們，懷孕前應戒掉不良習慣，如抽菸、重口味飲食等等，並先將本身患有的慢性病積極治療，也應養成運動的習慣，維持良好的身體機能。

(中時電子報)