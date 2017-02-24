未來食物恐沒營養？全球缺糧危機隱憂

當糧食的數量和地區性的變化，這些糧食的營養價值就會發生變化。圖片來源：健康365

亞特蘭大專家表示氣候變化將會以三種方式影響世界糧食供應；任職於哈佛大學研究環境健康的邁爾斯博士說明，由於我們對食物的需求量越來越大，再加上氣候的變化，我們所生產的食物數量及品質將會受到影響。

邁爾斯博士於生命科學網上表示，人們從來沒有像現在這樣，欲快速地增加糧食產量，只為了供應全球需求，但此時，人們正改變生產食物的生物基礎。邁爾斯在2017年2月16日「氣候與健康」的會議上發表時說道：「研究人員正關注因氣候變化，所引起的生物和物理變化，以及會如何改變糧食的生產等問題，公共衛生組織也積極倡導氣候變化對健康的影響。」

1. 食物的產量：

氣候變化最後會使得食物的生產量大量減少，這種狀況在全球都將有可能發生；一開始專家認為二氧化碳或許能當做肥料，進而增加糧食產量，然而近期的研究發現，氣候變化的影響意味著糧食的產量會跟著下降，舉例來說：研究顯示，大氣中二氧化碳增加會造成氣溫升高，因而降低小麥及玉米等作物的產量，特別是在熱帶地區會產生這類的問題。

氣候變化不只會造成作物產量降低，甚至會引發蟲害，目前，害蟲造成農作物損失25%至40%，未來隨著氣候變化，可能會導致這些害蟲侵害農作物的範圍擴大

害蟲影響作物的範圍會擴大，最大的原因是因為氣候變化導致鳥類遷移，使害蟲的天敵大量減少而造成作物被破壞。

2. 區域性：

世界上大部分的農業地區，也會因為暖化而影響全球食物供給，熱帶地區的農業恐怕影響最為嚴重，全球暖化會讓農民難以工作，導致產量大幅減少；事實上，研究已經顯示，在熱帶與副熱帶地區會因為，在某個時段氣溫過高而限制工作時間。

其他的食物來源，如魚類，可能會因為海洋溫度漸暖，而遷移到極地，造成數量大幅減少，雖然靠近極地地區將因氣候變化而變暖，相對的有更長的生長季節，但這些變化都不足以彌補對地球所造成的損失。

3. 糧食的品質：

當糧食的數量和地區性的變化，這些糧食的營養價值就會發生變化，在該研究中，研究人員在二氧化碳較多，及正常的條件下種植小麥和玉米，他們發現，在二氧化碳濃度較高的情況下，生長的作物產生出的蛋白質，鋅和鐵有大量減少的狀況。

然而營養素減少，將導致人類在攝取食物過後仍然營養不足；未來，全球有2億人可能缺乏鋅，而且這種狀況只會因氣候變化而惡化，短期內無法加以改善。

(中時電子報)