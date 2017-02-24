65歲農夫腸癌末期 20周後腫瘤消失了！

黃允中補充道，台灣每年新增4500例大腸癌患者，其中RAS基因沒有突變的比例約占五成，像這些患者使用抑制表皮生長因子標靶藥物，平均存活期為三年。圖片來源：健康365

因為愛，讓原本拒絕治療的他，化沮喪為動力而積極接受治療；也因為積極接受精準治療，腫瘤不到半年完全消失，嘉義基督教醫院大腸直腸外科醫師黃允中親眼見證這對「愛腸隨」的個案。

黃允中表示，門診上遇過一名罹患大腸直腸癌的65歲農夫，因為沮喪而拒絕接受治療，膝下無子的他，看到妻子的眼淚以及不捨獨留妻子一人孤苦無依在人世間，轉念走出人生死蔭幽谷的他，願意接受治療，只是沒想到此時癌細胞已經轉移到肝臟，變成晚期大腸直腸癌，所幸老農夫做基因配對檢測後，確認RAS基因沒有突變，立刻使用抑制表皮生長因子的標靶藥物治療20周後，腫瘤完全消失！

「積極接受治療的念頭，再加上精準治療，讓這名老農夫成了幸運兒！」黃允中高興地說，因為轉移性大腸癌，能直接透過手術切除的比例相對早期大腸癌低很多，像老農夫一樣延遲就醫或太晚發現，治療起來相對比較棘手，所以需要用比較強效的藥物組合來治療才能延長存活期，只是前提要根據基因檢測配對結果選擇適合的標靶藥物搭配化療。

以大腸癌為例，早期可以手術切除，但在中期除了手術外，必須搭配術後輔助化療，如果是晚期或轉移的患者，雖然能直接手術的比例較低，但還是能透過化療或標靶藥物控制，提高手術機會，如此配合手術積極治療，以轉移性大腸直腸癌為例，傳統化療副作用多，但是透過基因檢測配對找出適合的標靶藥物，不僅能減輕治療的副作用，又可以延長存活期。

黃允中補充道，台灣每年新增4500例大腸癌患者，其中RAS基因沒有突變的比例約占五成，像這些患者使用抑制表皮生長因子標靶藥物，平均存活期為三年。值得注意的是，癌細胞在生長的時候，基因改變是動態的連續變化，因此若基因檢測驗出沒有RAS基因突變，就應該盡速使用標靶藥物在第一線治療，可以有效延長存活期。

不同的標靶藥物適合不同基因型的病人，因此黃允中都會建議病人在治療前先接受基因檢測，幫病人找出最有效的藥物，讓腫瘤縮小，接受手術的機會就會提高，畢竟藥物治療用的多不如用的準，當病人免疫力提高，再加上使用標靶治療，把握關鍵治療時機效果佳。

黃允中強調，大部分大腸直腸癌症狀與其他良性的腸道疾病症狀相當類似，因此有時很難分辨，如果排便習慣改變、糞便中有血或黏液、糞便性質和形狀改變或是常有想上大號卻解不出來、大便解不乾淨的感覺等症狀，建議民眾最好到醫院篩檢，只要簡單做個糞便潛血檢查，如果結果是陽性時，進一步花半小時做大腸鏡，無論發現時屬於哪個期別，現在的醫療技術已非常進步，只要盡快接受治療，都有機會可以治癒，千萬不要放棄！

(中時電子報)