鄭州冒熱氣人孔蓋 5分鐘煎熟雞蛋

中國大陸河南省鄭州市順河路上的一個人孔蓋日前冒出2公尺高的熱氣，巡邏員好奇的在人孔蓋上放置一枚雞蛋，不到5分鐘就被煎熟了。

綜合環球網、光明網等陸媒報導，這個冒氣的人孔蓋位於鄭州市順河路與未來路交叉口往北約100公尺的人行道上，22日晚上人孔蓋上兩個小孔冒出熱氣，吸引路人圍觀，還有人拿出手機來拍照。

巡邏員說，熱氣從人孔蓋上的兩個小孔冒出，足足有2公尺多高，人孔蓋表面的溫度高，感覺非常燙手。

巡邏員推測，在未來路與福元路口西側，是鄭州熱力總公司東區供熱分公司，是不是供熱管道破裂，熱水流到了市政部門的雨水下水道中，目前仍在調查中。1060224

(中央社)