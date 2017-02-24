Netflix原創動畫《探索者！》 5/20首映
網路電視串流服務Netflix今天與日本數位動畫公司Polygon Pictures攜手宣布，Netflix日本原創動畫《探索者！》將於5月20日於Netflix全球獨家首映。
《探索者！》於1997年推出漫畫版後，終於在問世20週年之際由Netflix獨家呈現動畫劇場版本。
Netflix除了宣布首播日期外，也公布配音陣容。主角「霧亥」將由《亞人》、《銀河騎士傳》的櫻井孝宏獻聲，而一路上陪伴他的科學家希波則由《PSYCHO-PASS 心靈判官》、《ZEGAPAIN》的花澤香菜擔綱演出；來自滅絕邊緣村落的女孩祖魯由《七大罪》、《東京?種》的雨宮天配音；而《亞人》、《銀河騎士傳》的洲崎綾則為祖魯的好友Tae發聲。
根據Netflix公布的資訊，知名作曲家菅野祐悟繼《亞人》後，再次擔綱《探索者！》動畫音樂指導；主題曲由聲線特殊又明亮的雙人組Angela演唱。
《探索者！》將故事情節設定在遙遠的未來，殘存的人類都居住在巨型結構之中，但這座迷宮既廣大又危險，在不斷膨脹之後，已瀕臨失控邊緣，而謎樣的角色「霧亥」突然進入這個世界，希望搶救人類文明避免崩潰。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。