Netflix原創動畫《探索者！》 5/20首映

網路電視串流服務Netflix今天與日本數位動畫公司Polygon Pictures攜手宣布，Netflix日本原創動畫《探索者！》將於5月20日於Netflix全球獨家首映。

《探索者！》於1997年推出漫畫版後，終於在問世20週年之際由Netflix獨家呈現動畫劇場版本。

Netflix除了宣布首播日期外，也公布配音陣容。主角「霧亥」將由《亞人》、《銀河騎士傳》的櫻井孝宏獻聲，而一路上陪伴他的科學家希波則由《PSYCHO-PASS 心靈判官》、《ZEGAPAIN》的花澤香菜擔綱演出；來自滅絕邊緣村落的女孩祖魯由《七大罪》、《東京?種》的雨宮天配音；而《亞人》、《銀河騎士傳》的洲崎綾則為祖魯的好友Tae發聲。

根據Netflix公布的資訊，知名作曲家菅野祐悟繼《亞人》後，再次擔綱《探索者！》動畫音樂指導；主題曲由聲線特殊又明亮的雙人組Angela演唱。

《探索者！》將故事情節設定在遙遠的未來，殘存的人類都居住在巨型結構之中，但這座迷宮既廣大又危險，在不斷膨脹之後，已瀕臨失控邊緣，而謎樣的角色「霧亥」突然進入這個世界，希望搶救人類文明避免崩潰。1060224

(中央社)