高聲批杜特蒂 菲參議員被控涉毒遭逮捕
經常痛批菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）毒品戰的參議員德利馬（Leila de Lima）今天遭到逮捕，她被告上法院，稱她收受來自菲國監獄毒販的金錢。
路透社報導，在1名法官從司法部上週提出的刑事指控中發現法律依據後，馬尼拉法院對德利馬、她的前司機與保鑣及1名前國家監獄官員發逮捕令。
她告訴記者：「真相將水落石出，我將實現正義。我是清白的。」沒多久後執法官員將她押離她的辦公室。
法新社也報導，她對記者說：「他們將無法使我噤聲，無法阻止我為真理和正義而奮戰，對抗杜特蒂政權每天的殺戮和鎮壓。」
57歲的德利馬在同個法院面臨另外2項與毒品有關的指控。
警方試圖在她住處逮人，她昨夜為躲警睡在參議院辦公室。（譯者：中央社盧映孜）1060224
(中央社)
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