二二八事件70週年 新史料106年出版完畢

中央研究院副院長黃進興今天表示，中研院台史館在2008年4月偶然購得1份有關二二八事件跟白色恐怖有關的資料，經過解讀後陸續出版，預計今年將全數出版完畢。

二二八事件今年屆滿70週年，中央研究院台灣史研究所跟財團法人二二八事件紀念基金會合作，舉辦「紀念二二八事件70週年學術研討會」。

中研院副院長黃進興開幕致辭時表示，二二八事件至今，島內居民族群從彼此的對立、衝突，到現在的磨合、諒解，雖然還有不足之處，但仍希望透過事件的還原，漸漸撫平歷史傷痛。

黃進興說，二二八事件研究從1992年行政院成立「二二八事件研究小組」後積極展開，隨後陸續有官方版的「二二八事件研究報告」、國史館出版的「二二八事件檔案彙編」等，許多資料提供研究基本的史料。

黃進興表示，2008年4月台史館購得1份有關二二八事件跟白色恐怖有關的資料，這份新史料對陳儀政府在二二八事件中，如何利用情治人員滲透各地處理委員會、舉報涉案人員的研究等，提供另一個切入角度。

中研院在2009公開這批史料，並在同年4月邀請專家學者成立「二二八新史料解讀班」，2013年也舉辦「新史料與二二八研究學術研討會」，希望可以借由新史料補正過往論點，讓史料內容結合學術研究。

2015年台史館跟二二八基金會合作出版這批史料「保密局台灣站二二八史料彙整」，預計將在今年出版完畢。1060224

(中央社)