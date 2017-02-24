如有不法將退黨！詹啟賢下週報告319槍擊案
國民黨副主席陳鎮湘日前於一場黃復興地方黨部座談會，對參選黨魁的郝龍斌、吳敦義、詹啟賢等人分別提出質疑。其中在詹啟賢的部分，陳鎮湘認為他應該要將319槍擊案的兩顆子彈疑雲交代清楚；為此，詹主動要求下週前往中常會報告，且強調自己若有不法就退黨。
陳鎮湘當天先是質疑郝龍斌抵制中常會，接著又表示，不知吳敦義會否成為李登輝第二？另外，他還指出319槍擊案發生後，時任奇美醫院院長的詹啟賢對此案應很清楚，要求他將兩顆子彈疑雲說明白。
針對陳鎮湘的說法，詹啟賢今（24）日回應，如此手法讓人痛心，且是對其人格的嚴重指控，因此他已請黨主席洪秀柱安排，下星期將就319槍擊案到中常會報告，並接受中常委提問。
詹啟賢堅定地說，無論對國民黨或中華民國，319槍擊案都是不容混淆的大事，如果他有做出任何不法或對不起國民黨的地方，就會退黨、退選。
詹啟賢聲明全文如下：
本黨、中國國民黨副主席陳鎮湘先生，公開的對於2004年3月19日，陳水扁總統槍擊事件，對我的質疑，讓我非常的痛心。
這件事情，對我一生的人格，是嚴重的指控，在我的人生上，是一個很嚴重的污點。同時，這也是中國國民黨，以及中華民國歷史上的大事，不容混淆。
因此我在這裡，很嚴正的向洪秀柱主席要求，由我本人在國民黨中常會，向所有的黨員，對這件事情，做出報告，並接受所有中常委的質詢。
如果，有任何不法，對不起中國國民黨的事，我立刻退黨、退選。
謝謝。
(中時電子報)
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