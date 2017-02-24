林心如公開曬「床照」 甜喊「想跟你睡一起」
林心如上個月剖腹產下愛女，由於她跟霍建華對女兒容貌極度保密，因此僅在臉書公開腳丫照，昨晚則是公開女兒的嬰兒床，也讓她在臉書撒嬌「好想跟你睡在一起喔」。
照片中嬰兒床是挑選乾淨舒爽的米白色，上頭放置許多兔娃娃及HELLO KITTY公仔，其中一張小鹿的圖像，更被附註是「ERIC」叔叔畫的，也讓網友推測是合作《十六個夏天》相識，後來結為「五人幫」的周興哲所畫，對此她也表示雖然生下女兒，但絕對沒有要刻意佈置成粉紅風格。
對於女兒出生才近兩個月，就與父母分床獨自睡，也引起網友正反兩面評價，支持的網友覺得是對的選擇，表示這樣小孩長大後會較獨立喔，但反對的人則擔憂畫作會掉下來砸到小孩，不過多數人則希望林心如快公開愛女照片，讓大家一睹廬山真面目。
(中時電子報)
關鍵字：林心如
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