翻臉! 陸媒籲堅決制裁北韓

我要評比

針對北韓官媒朝中社以「卑鄙的做法、低級的算法」為題發表評論文章，暗批中國肆無忌憚地採取非人道措施斷絕北韓對外貿易。大陸官媒《環球時報》今刊登社評回擊，認為北京應嚴格執行聯合國安理會決議立場，不受平壤當局影響。

朝中社評論指出，那個「口口聲聲標榜好友邦鄰」的周邊國家，及「以大國自居」的國家，竟沒有政治主見，對美國隨波逐流；環時社評則反批，認為北韓官媒措辭空前強烈，足以構成影響中朝關係的一次事件。

環時社評甚至以「本報編輯部」立場表示，第一、北京應嚴格執行安理會決議，不受平壤當局影響；第二、至少在一段時間內，不與平壤的激進行動一般見識；第三、穩定反對朝核，維持北韓成為正常化國家立場。

(旺報)