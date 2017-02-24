高雄輕軌列車撞養護工人 恢復正常營運

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高雄市輕軌列車今天撞到一名外包植栽工楊姓男子，造成楊男頭部輕傷，經救護人員協助清洗傷口後送醫，工程人員隨後將事故車拉回機廠，恢復正常營運。

這列車上午8時15分左右由林姓駕駛員駕駛，行經前鎮區凱旋四路輕軌C3站與C4站中間時，撞到外包植栽工楊男，造成頭部外傷，意識清醒，由趕到的救護人員協助送醫。

肇事原因和責任由高雄市捷運警察隊與交通大隊處理調查。

高雄市捷運局表示，養工處植栽廠商人員闖越C3-C4路廊，傷者疑似入侵設有綠籬的路廊，事故發生原因正由捷運警察調查。捷運公司人員曾至醫院陪同照料傷者，傷者已回家休養。

捷運局提醒輕軌路廊是專有路權，也設有阻隔設施，嚴禁進入或跨越路廊，非輕軌公務執行人員違法闖入路廊者，依大眾捷運法規定可處新台幣7500元罰款。為確保輕軌運行安全，嚴禁進入輕軌軌道區，以免觸法。1060224

(中央社)