氣溫陡降 小心腦中風
(中央社記者張榮祥台南24日電）大陸冷氣團來襲，氣溫陡降，台南市立安南醫院今天提醒說，在這種天氣下，自主神經功能不良的人，得小心腦中風。
台南市立安南醫院神經內科醫師蔡銘駿指出，天氣變冷造成腦中風致病機轉雖有爭議，但其中一個很重要原因是自主神經功能不良，當腦血管已有動脈硬化時，不適當的血管收縮或舒張，可能進一步造成腦血管堵塞，引起缺血性腦中風。
最新研究顯示，腦中風病人自主神經功能明顯不良，特別是腦部大血管堵塞的病人，約8成自主神經功能不良，腦部小血管堵塞的病人，約6成自主神經功能不良。
自主神經功能不良者常見症狀，包括頭暈、腹脹、眼乾、心悸、四肢冰冷或感覺異常、黑矇症等，很多症狀都非特異性，臨床上較易被忽略，凡是心血管疾病患者、有腦中風病史、年紀大(65歲以上)、糖尿病、巴金森氏症候群、脊髓損傷病人及遺傳或後天性神經病變疾患等，都是自主神經功能不良的高危險群。
安南醫院統計，急診入院的腦中風病人數，於季節變換月份，較一般季節明顯上升1倍以上。寒流來襲，腦中風案例也會明顯增加。
蔡銘駿說，腦中風常見症狀容易被忽略，手腳些微無力或判距不準等症狀，不表示一定是小血管梗塞的中風；腦幹大血管(如基底動脈)完全堵塞前的症狀，也可能只是噁心嘔吐等類似腸胃不適。
腦中風通常發生得很突然。研究顯示，腦部血管堵住在1至2分鐘內，就會出現神經學症狀，包括口齒不清、面部及肢體無力或走路更加困難、突發性頭暈等。
腦中風症狀若在小於3小時進入急診，接受血栓溶解劑治療評估及住院治療，可有效降低永久性殘障發生率。1060224
(中央社)
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