短短3天戲份 娜歐蜜哈瑞絲入圍奧斯卡

以「月光下的藍色男孩」入圍奧斯卡最佳女配角的英國女星娜歐蜜哈瑞絲透露，由於工作行程撞期，她拍攝「月光下的藍色男孩」的所有工作時間，其實只有3天而已。

40歲的娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）以「月光下的藍色男孩」（Moonlight）入圍第89屆奧斯卡最佳女配角，要與「藩籬」（Fences）薇拉戴維絲（Viola Davis）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）、「漫漫回家路」（Lion）妮可基嫚（Nicole Kidman）以及「關鍵少數」（Hidden Figures）奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）一起爭奪小金人獎座。

娜歐蜜哈瑞絲日前接受媒體訪問時透露，「月光下的藍色男孩」是在2015年開拍，拍片日程正好與「007惡魔四伏」（Spectre）新片宣傳期衝突，她只有3天的時間可以暫時請假缺席「007惡魔四伏」的宣傳行程，趕赴佛羅里達州參加拍片。

原本穿著光鮮亮麗參加新片宣傳的她，一下飛機馬上就要轉換心境，準備詮釋「月光下的藍色男孩」片中毒癮母親「寶拉」（Paula）的角色。

她回憶說，一下飛機就被劇組人員直接帶到拍片現場，「沒想到我要穿的戲服，是非常短的褲子。」

娜歐蜜哈瑞絲表示，她被安排的第一場戲份就是吸毒成癮，「我心理想著，這個角色應該是毒癮重到連自己穿什麼都不在乎了吧。」

她也表示，當時心裡有點緊張，不斷提醒自己一定要好好演出。

根據好萊塢媒體報導，原本娜歐蜜哈瑞絲並不想接拍「月光下的藍色男孩」，理由是她不想飾演這個對非洲裔婦女定位在刻板印象描繪的角色，後來導演巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）大力遊說，並對她透露說這個劇中人物有著他自己母親的影子，才讓娜歐蜜哈瑞絲回心轉意。

娜歐蜜哈瑞絲曾對媒體表示，為了能貼切詮釋快克古柯鹼成癮者的模樣，她觀看了很多這些成癮者接受訪問的紀錄片，也與一些快克古柯鹼成癮的婦人見面。1060224

(中央社)