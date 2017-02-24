水情吃緊 軍機4架次人工增雨

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水情吃緊，屏東空軍基地439聯隊今天上午派出4架次C-130H型軍機，飛往北、中部的石門、明德和寶山水庫區，執行人工增雨任務，希望利用這次峰面能增加10%以上的降雨量。

聯隊政戰主任林青輝上校表示，軍方配合執行增雨計畫，由每輛軍機中載運4000公升的清水在約1萬3000呎的高空噴灑，達到凝雨效果，其中2架次為增雨任務，另2架為備勤，將視人工增雨效果再行參與凝雨工作。

4架次從上午8時30分起飛，北上到苗栗山區上空，沿明德水庫到寶山水庫及石門水庫上庫灑水，軍方表示，每次人造雨約可增加10%至15%不等的降雨量。1060224

(中央社)