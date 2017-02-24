距警局一條街 嫌犯改槍網拍
(中央社記者朱則瑋台北24日電)程姓嫌犯透過知名拍賣網站公開販售槍枝，且住處僅距離警察局一條街，北市刑警大隊循線把人逮捕到案。
北市刑大調查，程嫌申請拍賣網站會員，加入會員後即大量張貼販售槍枝訊息，經調閱資料分析後發現，嫌犯申請時竟以操作槍為名向網站註冊。
程姓嫌犯居住於桃園區文康街，與警察局僅隔一條街，為掌握程嫌生活作息，警方多次前往嫌犯桃園住處埋伏及跟監，發現程嫌平時足不出門，僅用餐時間外出用膳，專案小組見時機成熟，持搜索票前往查緝，利用程嫌家人清晨外出之際進屋搜索，當時程嫌仍在熟睡未察覺。
警方搜索發現程嫌平日投入改槍、賣槍，竟與槍枝、改造工具共眠，房間內查獲改造手槍1支、改造子彈3顆、已貫通槍管7支、車床、鑽床、砂輪機各1台、鑽頭1批、喜得釘3盒、底火5盒、改造子彈零件1批等贓證物，幾乎是一間槍枝改造工廠。
程嫌向警方坦承槍枝及物品為其所有，並表示對槍枝改造很有興趣，才會改造後上網販售，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。1060224
(中央社)
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