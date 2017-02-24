冬雨偏少歷史第二 春雨也不樂觀

我要評比

中央氣象局今天表示，從2016年入冬至今，冬雨偏少情形是史上排名第2，預測3月到5月春雨，以正常到偏少機會較大，提醒民眾節約用水。

氣象局上午舉行春雨預測說明會說，入冬以來各地雨量都偏少，尤其西半部少雨情況更顯著，僅次於1963年，是歷史排名第2。

雖然氣象局預報，未來幾天台灣受大陸冷氣團及華南雲系影響，天氣溼冷，尤其北部及東半部有明顯降雨，但春雨仍不樂觀。

據氣象局長期預報顯示，3月到5月台灣雨量偏多機率最小，約是10％，正常機率為50％，偏少機率有40％。1060224

(中央社)