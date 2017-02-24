金正男遇刺 大馬：死於VX神經毒劑
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在大馬遇刺身亡，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡今天發布公告指出，國家化驗局經抽取死者眼睛黏膜和臉部樣本，證實他死於VX神經毒劑。
大馬警方今天上午8時30分發布公告，公布金正男初步的驗屍解剖結果，同時證實從死者的眼睛黏膜和臉部樣本，檢驗出含有VX神經毒劑。
卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）指出，VX神經毒劑在馬來西亞2005年化學武器防範法令及1997年化學武器防範條例下，是屬於受到管制的化學武器。
大馬媒體中國報指出，隨死者死因報告出爐，警方將援引刑事法典第302（謀殺）條文調查。
包括中國報、星洲網等大馬媒體，今天上午相繼報導警方最新公布的調查結果。
金正男於13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。全球媒體先前對於金正男遭毒殺致死原因多所揣測，推測諸如懷疑使用蓖麻毒素或河豚毒素，另有認為是山埃（劇毒氫化物）中毒現象。大馬警方今天正式發布公告，證實他是死於VX神經毒劑。1060224
(中央社)
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