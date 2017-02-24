連假交通服務 高鐵雲林站免費接駁沿海

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雲林縣政府今天表示，因應今年二二八、清明等連續假期交通需求，將安排高鐵雲林站至沿海的免費接駁車，歡迎民眾多加利用，並悠遊雲林沿海景點。

雲林縣政府工務處長彭子程指出，高鐵雲林站每逢假期就人潮湧現，為了方便雲林沿海旅外鄉親返鄉，今年二二八、清明等連續假期前一日、最後一日，提供雲林沿海與高鐵雲林站免費接駁車服務。

彭子程指出，「高鐵雲林站－虎尾大屯－東勢－四湖－台西」免費接駁車，最近一次是24日及28日2天，每天往返共16班次。

「高鐵雲林站－虎尾大屯－東勢－四湖－台西」接駁車，沿途停靠高鐵雲林站（6號月台）、台西客運大屯站（大屯國小側門）、東勢圖書館（賜安宮）、四湖參天宮（第二停車場入口）、四湖林厝寮、台西水利站等。

單趟行駛時間約60分鐘；接駁車路線從高鐵雲林站發車路線，沿途只提供「下車不上車」；至於自各鄉鎮發車路線，沿途只提供「上車不下車」；且部分路段行駛台78快速道路，依規定不提供站位。

彭子程表示，相關訊息歡迎上網雲林縣政府網站查詢，或電洽草嶺通運有限公司（05-5322388），歡迎民眾多加利用，並悠遊雲林沿海景點。1060224

(中央社)