禽流感疫情爆發 越南加強防疫

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中國大陸近期H7N9禽流感疫情蔓延，越南境內若干地方也陸續發現H5N1和H5N6禽流感疫情。越南衛生部要求各地相關部門加強防疫與做好相關工作準備，嚴陣以待。

越南媒體報導，南定（Nam Dinh）、義安（Nghe An）、薄寮（Bac Lieu）等省分近期陸續發現H5N1禽流感疫情，廣義（Quang Ngai）則有禽類被驗出對H5N6禽流感病毒呈陽性反應。

為防止禽流感疫情擴散，越南各地相關單位近日已撲殺大批禽類，採取消毒等防疫措施，加強宣導民眾對疫情提高警覺與做好防疫工作。

此外，由於中國大陸H7N9禽流感疫情升溫，與越南接壤的省市也陸續發現感染病例，H7N9禽流感病毒入侵境內的可能性增高。

越南衛生部要求相關部門加強邊境檢疫監管工作，加強巡邏打擊家禽非法運輸和買賣等行為，做好H7N9禽流感疫情檢驗與相關準備工作。1060224

(中央社)