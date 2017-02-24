國民黨團：綠昨是今非 拒投試院人事案

我要評比

中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，民主進步黨主張廢考試院，但考試院有空缺時就「補好補滿」，無法接受這種昨是今非做法，黨團拒投這次考試院的人事案。

立法院院會上午行使考試院副院長被提名人李逸洋及考試委員被提名人陳慈陽同意權投票，約上午9時30分開始投票，11時截止。

國民黨團上午結束黨團會議後到議場大門外舉行記者會，國民黨團首席副書記長林為洲說，再次勸告執政黨，不能一方面放話廢考試院，一方面又要提名，這樣真的會讓人錯亂，這是不是為了短期目的，只為年金改革？請說明清楚立場。

國民黨團總召集人廖國棟表示，看不到原住民的考試委員，也沒提名任何原住民人士，基本上已違背中華民國憲法增修條文相關精神。1060224

(中央社)