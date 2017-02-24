蘇州工廠大火 十公里可見濃煙

我要評比

中國大陸江蘇省蘇州市相城區北橋街道一家工廠今天7時突發大火，10里遠都可見濃煙，經緊急撲救，火勢已變小，暫無人員傷亡的消息傳出。

綜合大陸媒體報導，當地消防隊第一時間趕至事故現場，經過緊急撲救，火勢已經明顯減小，目前暫無人員傷亡。1060224

(中央社)