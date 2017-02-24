禁宰禽 屏東沒查獲私宰
全國屠宰場休宰7天防堵禽流感防疫措施已解禁，屏東縣政府自施行日起即前往各地屠宰場、私宰處所及市場禽肉販售攤商進行查緝，共查緝26場次，沒有查獲私宰等不法情事。
屏東縣政府違法屠宰聯合查緝小組會同防檢局查緝的地區包括屏東、長治、鹽埔、內埔、潮州等鄉鎮市的屠宰場、私宰處所及市場禽肉販售攤商。
屏東縣長潘孟安特別指示，為防堵禽流感疫情，保障消費大眾食肉安全，將持續加強相關查緝頻度。
縣府呼籲各類禽肉商品販售業者，切勿違法屠宰家禽或販售未經屠宰衛生檢查合格的肉品，違規者屠體除沒入銷毀外，將依畜牧法處新台幣2萬至10萬元不等罰鍰，再犯者將移送地檢署處刑責及科以罰金。
縣政府也呼籲消費者，切勿購買來路不明或價格偏低的肉類商品，如有發現可疑人士進行斃死畜禽肉類非法流用或可疑人士進行宰殺活禽事證，請打檢舉專線02-23431401或屏東縣政府08-7351911或08-7332975檢舉。1060224
(中央社)
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