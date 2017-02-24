傳郭樹清將任陸銀監會主席 市場歡迎
中國大陸和香港媒體近日報導，山東省長郭樹清將接替尚福林擔任中國銀行業監督管理委員會主席，這項消息獲得金融界歡迎。
今年60歲的郭樹清，曾擔任大陸國企中國建設銀行董事長和中國證券監督管理委員會主席，被認為是開明派。
明報今天報導，有關郭樹清將出任銀監會主席的消息昨天傳出，但大陸的相關報導隨後被刪除。
報導並引述知情人士說，郭樹清轉任銀監會主席的消息屬實，只是媒體過早披露，令相關報導被刪除。
報導表示，市場人士普遍歡迎郭樹清的新職，有分析師相信消息有利大陸銀行，認為郭樹清有能力在改革和風險防範之間取得平衡。
據報導，金融界分析師對郭樹清執掌銀監會寄予厚望，指他戰略清晰，過往在分析師會上的講話毫不空泛，觀點都有數字支撐。
他也是唯一一位對於自家銀行、其他大行乃至整個行業各種數字都如數家珍的董事長。
而中建行如今在4大國企銀行中，無論是基本面還是股價都表現最佳，這有賴當年郭樹清打下的基礎。
因此，分析師認為，郭樹清出任銀監會主席將有利大陸銀行業，推進銀行系統的改革，應對網際網路金融的挑戰。
報導又引述信銀國際首席經濟師廖群說，郭樹清在證監會任職時，很有改革精神，是銀監主席的合適人選。1060224
(中央社)
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