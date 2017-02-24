陳鎮湘批國民黨團不聽話 廖國棟：選舉語言

國民黨立法院黨團總召廖國棟。（姚志平攝）

國民黨副主席陳鎮湘最近在一場與黃復興地方幹部座談時，有批評藍軍立委不聽黨中央的發言。對此，國民黨立法院黨團總召廖國棟表示很同情陳鎮湘，因為「人在屋簷下」，他要幫國民黨主席洪秀柱拉攏更多黃復興選票，這些話都是「選舉語言」。

(中時)